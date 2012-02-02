До Згуровського надійшло майже дві тисячі пропозицій

На виконання доручення прем’єр-міністра Миколи Азарова щодо опрацювання пропозицій до законопроекту «Про вищу освіту» оперативна робоча група від НТУУ «КПІ» зібрала пропозиції громадськості до даного проекту.

Як зазначено на сайті КПІ, до робочої групи вже надійшло майже 2 тисячі пропозицій від більш ніж 60 установ, організацій і представників громадськості.

Голова робочої групи, в.о. ректора КПІ Михайло Згуровський запрошує всіх бажаючих до обговорення узагальнених пропозицій.

Ознайомитися з усіма пропозиціями можна на сайті КПІ.