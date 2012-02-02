Грецькі школярі непритомніють на уроках від недоїдання

Міністерство освіти Греції ухвалило рішення роздавати школярам та родинам, які особливо потерпають від кризи, безкоштовні талони на харчування.

Так, вже з наступного тижня у 18 школах в дев`ятьох робітничих районах Афін дітям роздаватимуть талони на молоко, фрукти та печиво.

Про це повідомила держсекретар з міністерства освіти Еві Кристофілопулу, яку цитує Deutsche Welle.

Таке рішення ухвалили після того, як у ЗМІ почастішали повідомлення про те, що школярі через недоїдання подекуди втрачають свідомість за шкільними партами.

Щоправда, спочатку міністерство освіти спростувало такі чутки, звинувативши натомість профспілки вчителів у "популістській пропаганді" та нагнітанні обстановки довкола суворої програми заощаджень, запровадженої урядом.

Від початку кризи у Греції втратили роботу майже 900 тисяч людей. Сотням тисячам пенсіонерів та службовців скорочено пенсії та зарплати. За офіційною статистикою, кожен п’ятий громадянин Греції перебуває нині на межі чи за межею бідності, а це 2,2 мільйона греків.

Українська правда