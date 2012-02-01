Російські студенти залишилися без стипендій за січень

Сотні тисяч російських студентів досі не отримали стипендію за січень 2012 року. Про це повідомляється 1 лютого на сайті Російського студентського союзу.

В інтерв`ю РИА Новостиголова організації Артем Хромов заявив, що затримка виплат торкнулася більшості вузів країни. Серед них виявилися Московський державний університет імені Ломоносова, Російський державний гуманітарний університет і Московський інженерно-фізичний інститут, а також деякі вузи в регіонах.

За словами Хромова, затримка стипендій пов`язана з тим, що фінансовий блок уряду не підготував вчасно необхідні документи. "Студенти чекали своїх стипендій у Тетянин день (25 січня), але нічого не отримали", - пояснив Хромов.

У бухгалтерії Вологодського педагогічного університету кореспонденту "Комсомольской правды" заявили, що вуз зі свого боку стипендії нарахував, але федеральне казначейство не може затвердити рішення, тому що "немає офіційного документа з міністерства освіти про дозвіл на отримання грошей".

Ректор Новосибірського технічного університету Микола Пустовой, у свою чергу, пов`язав затримку виплат з "новою технікою взаємодії міністерства, казначейства і вузів", повідомляє портал "НГС. Новости". За словами ректора, "федеральне казначейство отримало нове програмне забезпечення, воно в них кілька днів висіло - не могли запустити". Таким чином, підкреслив Пустовой, зволікання викликали не фінансові проблеми, а технічний збій.

Різні джерела розходяться в думці про те, коли студенти отримають стипендії за січень. Деякі керівники вузів заявили, що це відбудеться вже 1-2 лютого, інші назвали термін на тиждень, треті вважали за краще не давати конкретних обіцянок.

Лента.ру