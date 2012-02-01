У двох луганських вишах через морози призупинили заняття
17:31, 01 лютого 2012Освіта
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Повідомили в управлінні освіти
У двох вишах Луганська через морози призупинили заняття.
Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.
Так, у Луганському національному аграрному університеті заняття скасовані до 13 лютого.
У Східноукраїнському університеті ім. В.Даля студенти не вчитимуться до 5 лютого.
Крім того, в Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Дідоренка пари скоротили до 1 години.
У Луганському національному університеті імені Шевченка заняття тривають у звичайному режимі.
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