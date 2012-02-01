На ЗНО зареєструвалася 1/5 від очікуваної кількості учасників

У бажаючих пройти зовнішнє незалежне оцінювання-2012 залишилося 19 днів, аби подати заявки на участь.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час прес-конференції наголосила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА.

“Потім до 5 березня можна буде внести ще деякі зміни, але тільки для тих, хто вже зареєструвався”, – підкреслила вона і пояснила, що змінити можна буде, наприклад, якийсь із предметів, раніше обраних для тесту.

За даними на 1 лютого, повідомила вона, для участі у ЗНО зареєструвалася лише п’ята частина від очікуваної кількості учасників – 90 тис. 408 абітурієнтів.

Лідером за темпами реєстрації на сьогодні є Донецька область – 7 тис. 859 осіб, далі йдуть Дніпропетровська область – 6 тис. 871 особа і Львівська – 5 тис. 908 осіб.

При цьому найбільша кількість учасників реєструється на тести з української мови та літератури – 89 тис. 757 осіб. Наступною йдуть історія України – 58 тис. 70 осіб та математика – 57 тис. 326 осіб.

Водночас І.ЗАЙЦЕВА наголосила, що у продажі виявлено було фальшиві збірки для підготовки до тестування, в яких, зокрема, містяться застарілі матеріали. Видавці деяких із цих збірок посилаються на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та УЦОЯО. Тому УЦОЯО готує відповідне звернення до Генпрокуратури та МВС.

Також І.ЗАЙЦЕВА нагадала, що ЗНО звершиться до початку Євро-2012 – 7 червня. Таким чином, до 1 липня планується оголосити всі результати тестів, до 12 липня – розглянути можливі апеляції.

У свою чергу директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти (Вінницька, Житомирська та Хмельницька області) Геннадій КУЗЬМЕНКО підкреслив, що основними завданнями на 2012 рік є забезпечення рівних умов для всіх учасників ЗНО та забезпечення психологічного комфорту для них.

Водночас, наголосив він, для недопущення використання технічних засобів та списування під час тестів будуть використовуватися металошукачі.

“Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти можуть прийматися рішення, з метою контролю та за дотримання умов проведення зовнішнього оцінювання, про використання в пунктах тестування сертифікованих в установленому порядку технічних засобів”, – додала І.ЗАЙЦЕВА і пояснила, що мова йде про металодетектори, засоби відеоспостереження тощо.