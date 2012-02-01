У Табачника відібрали медичні виші

Медична освіта не може підпорядковуватися Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, оскільки має залишатися тісний зв`язок із Міністерством охорони здоров`я. Тому доручення Президента повернути медичні ВНЗ у підпорядкування МОЗ є правильним рішенням. Про це у коментарі УНН заявила народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва.

«Медичні університети залишаться в системі МОЗ. Це дуже правильне рішення, яке дозволить і надалі глибоко отримувати ті знання, які вкрай необхідні медичним працівникам», – зауважила політик.

За словами Т. Бахтеєвої, рішення про передачу медичних ВНЗ до підпорядкування МОНмолодьспорту, сколихнуло всю медичну громадськість, науку і практичних лікарів.

«Не повинно бути відриву науки від практики. Тому що медичні університети – це основний фундамент, де не лише отримують усні знання, але обов’язково - і практичні навички, які проводяться у клініках. Це стандарти лікування, взаємозв’язок тісний із МОЗ. Це неможливо відривати, бо це специфічне навчання, яке потребує лише контролю МОЗ, яке може робити замовлення на тих спеціалістів, яких не вистачає, чи тих, які дуже потрібні у зв’язку з реформами. Зараз потрібна велика кількість сімейних лікарів – це теж специфіка навчання», – наголосила депутат.