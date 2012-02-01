У всіх школах Харківщини призупинено навчальний процес

У всіх школах Харківської області через морози призупинено навчальний процес.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки Романа ШАПОВАЛА.

За його даними, місцеві органи виконавчої влади, райдержадміністрації та органи місцевого самоуправління ухвалили рішення призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах області до кінця поточного тижня.

Як зауважив Р.ШАПОВАЛ, якщо в понеділок, 6 лютого, температура повітря підвищиться, робота шкіл відновиться.

При цьому, за його словами, робота дитячих садків продовжується у звичному режимі. «Робота дошкільних навчальних закладів продовжується у звичному режимі, за винятком прогулянок – з нагоди сильних морозів прогулянки для дітей відмінені. Рішення про відвідання малюками дитячих садків залишається за батьками», – сказав Р.ШАПОВАЛ.