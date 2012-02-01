Лікарчук про нацрейтинг ВНЗ: хто буде кращим? той, кому дадуть

Ніде в світі рейтинги внз не складаються органами, які цими ж вишами керують. Про це в інтерв`ю Сomments.ua сказав директор Центру освітніх технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук, коментуючи наміри вітчизняного МОНМС створити власний нацрейтингвищих навчальних закладів.

"Наші університети не є автономними. Вони цілком і повністю залежать від "господаря". Фінансування і розподіл державного замовлення в українській вищій освіті побудовано за принципом "тому - дам, а тому - не дам". Тому хто буде кращим в рейтингу? Той, кому дадуть. Тому вже сьогодні можна сказати, що це буде 4-5 університетів - один на першому, інший на другому місці, через рік зміняться", - наголосив експерт.

За його словами, механізми, за якими буде діяти ініційована Міністерством система, не зрозумілі.

"Це положення - абсолютно декларативне. У ньому не визначено жодного критерію цього оцінювання, ні його методика, ні інструменти. Зате є дуже цікава фраза - що дані для оцінювання будуть подавати самі вищі навчальні заклади. Це анекдот! Тоді не потрібно оцінювати - можна зайти на сайт Держкомстату і взяти звідти статистичні дані про роботу вузів", - сказав І. Лікарчук.

Тому експерт підозрює, що нацрейтинг вишів у результаті виявиться звичайною статистичною звітністю.