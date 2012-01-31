Ще у кількох містах відзавтра школярі відпочівають від занять

У Чернігові через значне зниження температури призупинено заняття у загальноосвітніх навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр СОКОЛОВ.

"З метою запобігання шкідливому впливу низьких температур на стан здоров`я учнів, а також безпечного функціонування в цих умовах освітніх закладів, призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах з 1 по 5 лютого", - сказано у розпорядженні.

Згідно з документом, додаткові канікули оголошено в усіх школах обласного центру Чернігівщини в 1-11 класах. Крім того, створено оперативний штаб управління освіти щодо діяльності навчальних закладів в умовах низьких температур.

Разом з тим, міський голова в інтерв`ю журналістам зауважив, що дитячі садки Чернігова працюватимуть у звичайному режимі, оскільки для багатьох батьків у цьому є нагальна потреба.

За інформацією управління освіти Чернігівської міської ради, на сьогодні відвідуваність чернігівських дитсадків становить 44%, шкіл – 72%.

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Починаючи з 1 лютого, у зв’язку з очікуваним зниженням температури, у всіх навчальних закладах міста Рівного призупинено навчальний процес.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Рівненського міськвиконкому.

Попередньо, навчання призупинено до 6 лютого.

З вчорашнього дня заняття в рівненських школах, у зв’язку з морозами, не проводилися лише в початкових класах. Із завтрашнього дня заборона на їх проведення стосується і старших класів.

На заробітну плату вчителів припинення навчального процесу не вплине, – запевнили у прес-службі міськвиконкому з посиланням на заступника міського голови Рівного Галину КУЛЬЧИНСЬКУ.

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У Запоріжжі та ряді міст області у зв`язку з погіршенням погодних умов призупинено заняття в школах.

Як розповів УНІАН директор департаменту освіти, науки, молоді та спорту Запорізької міськради Володимир КУЗЬМЕНКО, «відповідне рішення: про призупинення занять із 1 лютого в усіх 119 загальноосвітніх навчальних закладах Запоріжжя підписав сьогодні – 31 січня мер м. Запоріжжя Олександр СІН».

За його словами, відповідно до цього розпорядження заняття для учнів початкових класів (із 1 – по 4 клас) призупинено з формулюванням «до особливого розпорядження», шкільні заняття для учнів 5-11 класів - попередньо на 3 дні.

«Із 1 по 4 лютого синоптики прогнозують зниження температури в Запоріжжі нижче «-24» - тобто нижче за ту позначку, яка є підставою для призупинення занять для учнів 5-11 класів. Потім обіцяють незначне потеплення, і якщо температура буде вище цієї позначки, заняття для цієї групи учнів будуть відновлені. Для учнів молодших класів «порогова температура» - «-20» тому для них, ймовірно, вимушена перерва в заняттях буде тривалішою», - пояснив В.КУЗЬМЕНКО, зазначивши, що на сьогоднішній день у 119 школах Запоріжжя проходять навчання понад 59 тис. учнів.

Аналогічне розпорядження, за даними прес-служби Мелітопольської мерії підписав сьогодні, 31 січня, і мер Мелітополя Сергій ВАЛЬТЕР.

Відповідно до його розпорядження № 48-р від 31 січня 2012 року «тимчасово призупинено з 1 по 4 лютого навчально-виховний процес для учнів 1-11 (12) класів усіх денних, вечірніх шкіл, а також вихованців позашкільних закладів».

Раніше в Запорізькій області було призупинено заняття в школах Бердянська, а також у всіх школах Великобілозерського, Пологівського й Приазовського районів – загалом 86 шкіл.

Заняття для учнів молодших класів були призупинені також у Бердянському, Запорізькому й Кам’янко-Дніпровському районах Запорізької області, а також у селах Таврійське й Работинське Токмацького району – загалом у 39 навчальних закладах.