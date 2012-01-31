До 64% дев'ятикласників мають хронічні захворювання

Захворюваність дітей шкільного віку в Україну за останні 10 років зросла на 27%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН в ході сьогоднішнього засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Року спорту та здорового способу життя.

«За останні 10 років захворюваність дітей шкільного віку зросла на 27%. Якщо в перших класах налічується більше 30% дітей, які мають хронічні захворювання, то до п`ятого класу цей відсоток зростає до 50%, а до дев`ятого - до 64%» , - сказав Р.САФІУЛЛІН. За його словами, сьогодні в Україні серед підлітків від 12 до 18 років відносно здорові лише 6-10%.

У свою чергу, присутній на засіданні голова Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА підкреслив, що за роки незалежності населення України скоротилося більше як на 6 млн. і сьогодні становить близько 45,5 млн. громадян. Загалом впродовж останніх 15-20 років народжуваність в Україні знизилася на 40% і суттєво зросла передчасна смерть, сказав С.БУБКА.

“Варто підкреслити, що наша молодь фактично позбавлена необхідної рухової активності, проводячи час біля екранів телевізорів та моніторів комп’ютерів, що призводить до великої кількості захворювань. Лише 6% наших співвітчизників мають достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості», - зазначив С.БУБКА.

Він також звернув увагу, що в Україні найвищий рівень тютюнопаління в європейському регіоні. «Щодня регулярно курять майже дві третини чоловіків і кожна п`ята жінка. До спроб курити вдавалися 39% хлопчиків і 18% дівчат у віці 11-12 років", - додав С.БУБКА.

Він також зазначив, що на сьогодні більш як 700 тис. громадян України офіційно зареєстровані як алкоголезалежні, а реально їх значно більше.