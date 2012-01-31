На Кіровоградщині закрили півсотні шкіл

30 січня на Кіровоградщині було призупинено навчальний процес в 49 школах у зв’язку зі значним зниженням температури.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти та науки України.

Так, на один день закрито 19 шкіл в Ульяновському районі (2486 учнів) та у 30 школах Олександрійського району (3155 учнів).

Крім того, в школах Олександрійського району рішенням відділу освіти райдержадміністрації перенесено термін проведення весняних канікул. Це зроблено задля запобігання захворюваності учнів та безперешкодного доступу учасників навчально-виховного процесу до місця навчання. Вирішено перенести весняні канікули з періоду з 26 березня по 1 квітня на період з 30 січня 2012 року по 3 лютого.

Нагадаємо, МОН видало наказ про призупинення навчання в школах, якщо денна температура знизиться до 20 градусів морозу.