У Донецьку суд не дозволив міській раді закрити українську школу

Ворошиловський районний суд Донецька сьогодні визнав протиправним і скасував рішення Донецької міської ради про ліквідацію україномовної школи № 111.

Відповідне рішення прийняв суддя Орєхов за позовом Інни Круглової — представника батьків та вчителів школи.

«Позовні вимоги Круглової Інни Олександрівни до Донецької міської ради про визнання протиправним та скасування рішення, — задовольнити частково. Визнати протиправним та скасувати рішення Донецької міської ради № 5/39 від 15.04.2011 року про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів № 111», – йдеться в постанові суду.

Нагадаємо, Міністерство освіти, науки, молоді та спорту перед початком нового навчального року заявило, що в Україні з 2010 року до серпня 2011 року було закрито 315 шкіл: впродовж 2010 року 115 шкіл і в 2011 році – 200.

На Донеччині 2011 року планувалося закрити 26 загальноосвітніх шкіл. У зв`язку з цим, в регіоні відбулися акції протесту батьків учнів.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту заявило, що школи в Україні закривають через погану демографію.

ZN.UA