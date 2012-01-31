Британська школярка протягом 15-ти років їла лише фаст-фуд

17-річна мешканка Сполученого Королівства Стейсі Ірвін з віку 2 років не їсть нічого, крім наггетс - котлеток із курячого м`яса.

Лише іноді вона з`їдає шматочок хліба, пише СТБ із посиланням на британське видання The Sun.

Так, у середині минулого тижня Стейсі, мешканка англійського міста Бірмінгем, повернулася з лікарні. У клініку дівчину два тижні тому привезла бригада швидкої допомоги прямо зі школи, де вона втратила свідомість.

Лікарі визначили, що у школярки різке зменшення гемоглобіну у крові, що призвело до стійкого погіршення постачання киснем усіх життєво важливих органів. Їй призначили інтенсивне лікування вітамінними препаратами, препаратами заліза і багато інших ліків.

У лікарні Стейсі зізналася лікарям про наявність у неї непереборної пристрасті до курячих котлеток - навіть найдосвідченіші психіатри клініки, де вона лікувалася, не згадали нічого подібного зі своєї практики. Виписавшись із лікарні, Стейсі розповіла журналістам, що вона харчується, в основному, у ресторанах швидкого харчування. Основу її раціону складають нагетси та картопля-фрі.

Крім шматочків курки у панірувальних сухарях, вона може з`їсти на сніданок грінки або чіпси з магазину.

Нездорова пристрасть до фаст-фуду у Стейсі з`явилася у два роки після того, як мама її вперше привела у McDonald`s. Батьки намагалися боротися із "нагетсовою залежністю" у дочки і садити її на дієту, але у них нічого не вийшло.

Перед випискою з лікарні лікарі попередили Стейсі: якщо вона продовжить так харчуватися, то не проживе й двох років.

Українська правда. Життя