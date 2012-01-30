У Полтаві передумали робити школярам незапланові канікули
22:25, 30 січня 2012Освіта
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Завтра - в школу
У Полтаві з 31 січня у зв`язку з підвищенням температури повітря у всіх школах поновляться заняття.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськвиконкому Полтави.
Зокрема, за їх даними, у зв`язку з підвищенням температури з 31 січня буде відновлено заняття в початковій школі (1-4 класи), припинені сьогодні, 30 січня.
Крім того, не буде припинено навчальний процес в 5-11 (12) класах і позашкільних навчальних закладах міста.
Раніше в Полтаві у зв`язку з пониженням температури планувалося призупинити заняття у всіх класах з 31 січня до 3 лютого.
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