У Севастополі припиняються заняття в школах

У школах Севастополя з 31 січня припиняється навчальний процес для учнів 1-4-х класів, а у віддалених сільських школах – для учнів усіх класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА сьогодні на брифінгу.

За словами В.ЯЦУБИ, сьогодні буде підписано відповідне розпорядження МДА.

«Із завтрашнього дня припиняємо навчальний процес у 1-4-х класах, а у віддалених сільських і селищних радах, де температура нижча, наприклад, в селі Орлине (Байдарська долина, Балаклавський район), а там справді температура нижча - теж до кінця тижня припинимо навчальний процес у школах», - сказав В.ЯЦУБА.

За словами голови МДА, таке рішення «пов`язане і з пониженням температури, і з тим, що у зв`язку з останнім можливі (простудні) захворювання». Як вважає В.ЯЦУБА, даний захід «піде на користь дітям і на користь колективам шкіл».

Керівник міста додав: «Думаю, що це буде тиждень (припинення навчального процесу – УНІАН)».