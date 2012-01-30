Експерти розповіли про великий дисбаланс у фінансуванні освіти

Бюджетний запит областей України на 20-30% більший за суми, які вони отримують на фінансування освіти.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив директор Центру політичних студій та аналітики Віктор ТАРАН.

Він зазначив, що було підбито підсумки громадського моніторингу видаткової частини бюджетних коштів в галузі освіти Луганської та Херсонської областей у 2011 році.

В.ТАРАН додав, що дослідження проводилося саме у цих областях, тому що там спостерігається безліч проблем у сфері освіти. Зокрема, закриття україномовних шкіл та затримка з виплатою заробітних плат.

Загалом, відзначив він, основною проблемою освіти у 2011 році було недофінансування. У 2012 році, нагадав В.ТАРАН, на освіту заплановано виділити 92 млрд. грн.

“Якщо ми подивимося на цю суму, ми побачимо, що це складає всього 6% від ВВП. Нагадаю, що згідно з законом про освіту, фінансування галузі має бути не менше, ніж 10% від ВВП”, – наголосив В.ТАРАН і додав, що спочатку Міністерство освіти подавало запит на виділення близько 122 млрд. грн.

В.ТАРАН також повідомив, що фахівці місцевого самоврядування в регіонах України стверджують, що коштів, закладених на освіту, їм не вистачить до кінця 2012 року. Зокрема, зазначив В.ТАРАН, з такою заявою вже виступили Львівська міська та обласна ради.

“З інших областей так само йде інформація, що закладених коштів їм вистачить, по суті, до кінця виборчої кампанії. Тобто, до жовтня місяця”, – наголосив він.

Як повідомив громадський аудитор Луганської області Вадим ГОНЧАРОВ, за документацією в області фактично немає жодних порушень у виділенні коштів. “Насправді відбувається великий дисбаланс у фінансуванні освіти”, – сказав він.

В.ГОНЧАРОВ пояснив, що коли школа надсилає бюджетний запит на виділення коштів, владою не враховується низка факторів.

“В Києві виділяється певна кількість грошей на освіту, розділяється на кількість учнів і ці гроші відправляються на місця”, - сказав він і додав, що при цьому не враховується, зокрема, рівень акредитації навчального закладу, кількість електроенергії, яку споживають школи.

Також, наголосив В.ГОНЧАРОВ, в Луганську мережа шкіл формувалася тоді, коли населення міста було майже на 70 тис. осіб більше. Зараз у деяких школах навчаються 1,5 тис. учнів, у інших – по 200 учнів. Тому відбувається значний дисбаланс у кількості коштів, які виділяються на кожного учня, адже ці школи отримують однакову кількість грошей.

“Відповідно, у місті школи іноді вигідно об’єднувати і закривати, але це чомусь не робиться”, - підкреслив В.ГОНЧАРОВ.

Також він наголосив на інших проблемах освітнього сектору загалом в областях. Зокрема, це погано розроблена система розвезення учнів та недокомплектація шкіл.

У свою чергу заступник директора Центру політичних студій та аналітики Олена МЕДВЕДЄВА наголосила, що у Херсонській області фактично не вистачає викладачів.

За офіційною інформацією, загальна кількість учнів у Херсонській області становить 110 тис. 733 учня, при цьому педпрацівників – 2 тис. 871.

“Тобто, в середньому на кожного вчителя припадає по 40 учнів, що є неприпустимим, оскільки це дуже ускладнює роботу вчителів”, – підкреслила вона.

Окремо О.МЕДВЕДЄВА наголосила на тому, що у Херсонській області шкільні обіди вже не готуються у самих школах, як має бути відповідно до загальноприйнятих норм. Зараз, зазначила вона, вартість шкільного обіду – 6 грн. – включає в себе не лише вартість продуктів, як це було раніше, а й доставку, підготовку продуктів та інші послуги тих фірм, які займаються постачанням обідів.

“Відповідно, сама вартість обіду складає набагато меншу суму. З цього виникає питання: що їдять діти у Херсоні?”, – наголосила О.МЕДВЕДЄВА.