На Луганщині повністю зупинено навчальний процес у 183 школах

У Луганській області сьогодні, 30 січня, через погодні умови повністю зупинено навчальний процес у 183-х школах.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Управління освіти і науки обласної державної адміністрації Олександр ВОСТРЯКОВ.

За його словами, заняття припинено для учнів 1-11 класів у містах Луганськ, Брянка, Стаханов, Кіровськ, Алчевськ, Рубіжне, Краснодон і в Лутугінському районі.

На п`яти територіях (Красний Луч, Свердловськ, Антрацит, Первомайськ, Попасна) не навчаються учні 1-4 класів.