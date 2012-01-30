Бориса Олійника висунули на Нобелівську премію

Шведська академія, яка опікується Нобелівською премією в галузі літератури, отримала офіційне подання Національної Академії наук України за підписом Бориса Патона про висування кандидатом на здобуття Нобелівської премії 2012 року поета-академіка Бориса Олійника.

У жовтні 2011 року під час ювілейного вечора, присвяченого 100-річчю творчої діяльності класика сербської літератури, Нобелівського лауреата І. Андріча, було виголошено пропозицію щодо висунення на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури у 2012 році дійсного члена Національної Академії наук України Бориса Олійника, пише Буквоїд.

На цьому зібранні зорганізувалася ініціативна група з числа представників творчої і наукової інтелігенції, яка провела у листопаді-грудні 2011 року публічне обговорення цієї пропозиції.