Названо 25 найуспішніших письменників України

Журнал «Фокус» оприлюднив рейтинг 25 найуспішніших письменників України. Як пояснили організатори рейтингу, він формувався у кілька етапів. До попереднього списку увійшли сучасні автори, які видавалися за останні десять років, номінанти та лауреати літературних конкурсів та премій.

Підсумковий список із 25 письменників був складений за кількістю екземплярів, які були продані у книжкових магазинах, мережах та інтернет-магазинах у 2011 році.

Як зазначив «Фокус», до списку не потрапили автори жанрової літератури «у чистому вигляді», книжки яких розповсюджуються здебільшого за каталогами.

ТОП-25 українських письменників:

1. Лада Лузіна (119 тис. 98 проданих примірників)

2. Василь Шкляр (103 тис. 688 проданих примірників)

3. Люко Дашвар (100 тис. 797 проданих примірників)

4. Андрій Кокотюха (25 тис. 897 проданих примірників)

5. Сергій Жадан (24 тис. 434 проданих примірників)

6. Ірена Карпа (20 тис. 276 проданих примірників)

7. Ірен Роздобудько (15 тис. 19 проданих примірників)

8. Наталка Сняданко (10 тис. 796 проданих примірників)

9. Андрій Курков (9 тис. 358 проданих примірників)

10. Юрко Іздрик (7 тис. 656 проданих примірників)

11. Любко Дереш (6 тис. 506 проданих примірників)

12. Ліна Костенко (5 тис. 553 проданих примірників)

13. Марина і Сергій Дяченки (4 тис. 787 проданих примірників)

14. Олександр Ірванець (2 тис. 984 проданих примірників)

15. Юрій Андрухович (1 тис. 927 проданих примірників)

16. Артем Чех (1 тис.111 проданих примірників)

17. Таня Малярчук (1 тис. 55 проданих примірників)

18. Світлана Поваляєва (976 проданих примірників)

19. Оксана Забужко (722 проданих примірників)

20. Тарас Прохасько (592 проданих примірників)

21. Генрі Лайон Олді (513 проданих примірників)

22. Олесь Ільченко (282 проданих примірників)

23. Юрій Покальчук (256 проданих примірників)

24. Лариса Денисенко (255 проданих примірників)

25. Лесь Подерв`янський (244 проданих примірників)

ZN.UA