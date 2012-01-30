У Луцьку і Житомирі припиняється навчання у школах

У Луцьких загальноосвітніх школах та позашкільних навчально-виховних закладах тимчасово припинять навчання. Відповідне розпорядження підписав міський голова Микола РОМАНЮК.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

У розпорядженні наголошується, що у зв’язку зі значним зниженням температури повітря, відповідно до державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу буде тимчасово припинено заняття в позашкільних навчально-виховних закладах та в усіх загальноосвітніх школах.

Для учнів 1-4 класів вимушені канікули триватимуть з 30 січня по 4 лютого 2012 року, для учнів 5-11 класів - з 31 січня по 4 лютого 2012 року.

Крім того, на цей період забороняється проведення дитячих культурно-масових та спортивних заходів.

Також з вівторка, 31 січня, у зв’язку з сильними морозами скасовано навчання в школах у Житомирі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Житомирської міської ради.

"У зв`язку зі значним зниженням температури повітря з 31 січня по 3 лютого 2012 року згідно з розпорядженням Житомирського міського голови Володимира ДЕБОЯ у загальноосвітніх навчальних закладах Житомира оголошуються канікули", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що на період похолодання у Житомирі працює оперативний штаб, діють "гарячі лінії".