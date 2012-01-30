На Прикарпатті відсьогодні не працюватимуть дитсадки

В Івано-Франківській області з понеділка, 30 січня, у зв’язку з морозами скасовано навчання в школах і не працюватимуть дитячі садочки.

Як повідомили УНІАН в обласній державній адміністрації, таке рішення прийнято сьогодн на екстреному спільному засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і оперативного штабу із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, яке провів голова ОДА Михайло ВИШИВАНЮК.

Сьогодні класні керівники телефоном мають повідомили учням про скасування навчання.

Школи і дитсадки не працюватимуть до того часу, доки не «підвищиться температура». Нині на Прикарпатті морози від 23 до 27 градусів. Водночас комісія радить прикарпатцям «без нагальної потреби не виходити на вулицю».