У Хмельницькому з понеділка припинять заняття у школах

З понеділка, 30 січня у школах Хмельницького призупиняється навчальний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій МЕЛЬНИК у п’ятницю.

Згідно із документом, тимчасово припиняється навчання у 1-4-х класах в умовах низької температури (-20 градусів за Цельсієм).

У разі зниження температури до -24 градусів за Цельсієм не підуть до шкіл й учні 5-11-х класів.

Крім того, у дитсадках заборонено прогулянки малюків при температурі нижче -16 градусів за Цельсієм і швидкості вітру 3-7 м/с.