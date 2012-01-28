У вишах Донецька ловили «нечистих на руку» викладачів

У вишах Донецька в період нинішньої зимової сесії правоохоронці задокументували 30 фактів хабарництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні зазначається, що серед хабарників виявилося керівництво престижних навчальних закладів міста: директор інституту, заступник декана, заступник завідуючого кафедрою і т.д.

Мінімальна сума «пожертвувань» становила 500 грн., максимальна – понад 10 тис. грн. Так, доцент одного з вишів був затриманий на місці злочину при отриманні хабара 10 тис. грн. від студента: за успішну здачу двох заліків (по непрофільних предметах).

Нечисті на руку викладачі знайшлися в п`яти навчальних закладах Донецька, плату за оцінки, як правило, збирали централізовано: студенти здавали гроші одному однокурснику, який передавав їх із рук у руки.

За словами начальника ВДСБЕЗ Донецького міськуправління міліції Володимира ПРИТУЛИ, проти всіх зловмисників порушено кримінальні справи за ст. 368 КК України (Отримання хабара). Максимальне покарання, яке передбачає стаття – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років і з конфіскацією майна.