Азаров виганяв би студентів тільки за системний плагіат

Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає, що відраховувати студентів за плагіат потрібно лише якщо це ставалося неодноразово. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на питання користувачів.

"Напевно, за одиничний випадок не варто виключати з ВНЗ студента за плагіат, але якщо це відбувається систематично...", - вважає Азаров. Він вважає, що від такого студента у майбутньому хорошої роботи чекати не доведеться, "тому що за великим рахунком це говорить про нечесність цієї людини".

Також він розповів, що студенти ставлять питання про те, як кваліфікувати плагіат і яким є його точне визначення, і просять дати у законі чітке роз`яснення цього. "Але це моя думка, а тут я віддаю перевагу слухати фахівців в галузі освіти. І через деякий час мені доповідатимуть про результати доопрацювання цього закону в цілому, в тому числі і того пункту, який стосується плагіату", - зазначив він.

Нагадаємо, у підготовленій Міносвіти остаточній редакції закону "Про вищу освіту" з`являється пункт про плагіат. Якщо факт плагіату встановлений, то згідно з документом, це може стати приводом для відрахування студента з вишу, таким же, як заборгованість за навчання або неуспішність.

ТСН