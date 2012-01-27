Українським школярам світять додаткові канікули

Міністерство освіти та науки України видало наказ про введення з понеділка, 30 січня, канікул для середніх навчальних закладів у зв`язку з очікуваним різким зниженням температури в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ у ході селекторної наради, присвяченої питанням готовності регіонів до аномальних холодів.

«Міносвіти вже підготувало наказ. І якщо там температура буде нижче 20 градусів, то йдемо на канікули. Діти – це святе», - сказав перший віце-прем`єр.

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК повідомив, що відповідний наказ міністерство видало сьогодні. Він уточнив, що рекомендовано оголосити канікули для середніх навчальних закладів у регіонах, де очікується зниження температури нижче 20 градусів морозу.

При цьому дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі.