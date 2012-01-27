В УКУ стартує курс «Як стати журналістом?»

Український католицький університет відкриває курс «Як стати журналістом?», який читатиме викладач кафедри журналістики УКУ, журналіст з 20-літнім стажем роботи Володимир Павлів, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

Курс складається із 10 лекцій та практичних занять, упродовж яких слухачі отримають теоретичні знання та напрацюють практичні навички зі сфери базових понять журналістики. Окремі практичні заняття відбуватимуться у формі майстер-класів.

"Ми хочемо дати нашим слухачам розуміння загальних понять журналістики, зокрема, про професійні стандарти журналістики, філософію професії, а також представити дуже конкретні правила, схеми і механізми підготовки журналістських матеріалів у повному їх спектрі – від новини і статей до побудови радіоматеріалів та телесюжетів», – розповідає керівник курсу Володимир Павлів.

Слухачі, які успішно закінчать курс, отримають сертифікат УКУ. З темами лекцій можна ознайомитись тут. Вартість навчання – 200 грн.

Курс розпочнеться наприкінці березня – початку квітня відповідно до того, як наповниться група. Лекції відбуватимуться щочетверга у корпусі УКУ на вул. І. Свєнціцького, 17.

Довідка.

Володимир Павлів – викладач кафедри журналістики Українського католицького університету, журналіст з 20-літнім стажем роботи. Досвіду та знань набирався, зокрема, як:

• ТБ – автор і ведучий програми «Культура, Інформація, Новини» на УТ-2; кореспондент «1+1» у Варшаві; випусковий редактор теленовин «Вікна» на СТБ, шеф-редактор ток-шоу «Чорним по білому» на «1+1», шеф-редактор новин телеканалу «Тоніс» тощо.

• РАДІО – автор та ведучий програми на радіо “Незалежність” (Львів); кореспондент радіо “Бі-Бі-Сі” у Києві; кореспондент радіо “Свобода” у Варшаві.

• ПРЕСА: редактор відділу культури у газеті «Пост-Поступ», журналі «ПіК», заступник головного редактора газети «Слово Просвіти», кореспондент у Варшаві газети «Дзеркало тижня» тощо.

• ІНФОРМАГЕНТСТВА: кореспондент російського ІА «Росбалт» у Варшаві і польського ІА ПАП у Львові.

ЗАЯВКИ на участь у курсі приймає:

Відділ інформації та зовнішніх зв’язків УКУ

тел. – 290-99-44 (внутр. 112)

ел. cкринька – info@ucu.edu.ua

сайт – www. ucu.edu.ua