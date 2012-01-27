МНСники врятували 5-класницю з каналізації

У Донецькій області, в місті Торез, бійці МНС врятували дівчинку, 2001 року народження, ученицю 5-го класу, яка впала у відкритий каналізаційний колодязь глибиною 5 метрів.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, рятувальник за допомогою рятувальної мотузки спустився в колодязь і допоміг постраждалій вибратися на поверхню.

Від Головного управління МНС залучалася одна одиниця техніки й четверо людей особового складу.