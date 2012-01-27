На Черкащині сталася пожежа в школі, де навчається 14 учнів

У селі Веселівка Христинівського району Черкаської області сталася пожежа в школі, де навчається 14 дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, повідомлення про пожежу до рятувальників міста Христинівка надійшов вранці. Загорання виявив кочегар, який викликав пожежників.

Разом із христинівськими рятувальниками для ліквідації пожежі було залучено пожежну дружину СТОВ «Розсішки». Коли вогнеборці прибули до місця пожежі, вогонь поширився на покрівлю прибудованої до школи котельні. Завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення вогню на сам навчальний заклад. Внаслідок пожежі вогонь встиг пошкодити лише 15 кв. м покрівлі котельні.

Як з’ясувалося, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі у приміщенні котельні.