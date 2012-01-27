МНС рекомендуватиме закрити школи і дитсадки

Міністерство надзвичайних ситуацій поки не збирається оголошувати надзвичайну ситуацію в Україні у зв’язку з сильними морозами, але після зниження температури до 20 градусів рекомендує призупинити роботу шкіл та дитячих садків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту цивільного захисту МНС України Василь КВАШУК.

“Усі інші господарські об’єкти повинні працювати”, – наголосив він.

В.КВАШУК зауважив, що управління МНС відкрило в містах 100 пунктів обігріву для безпритульних та малозабезпечених, а до кінця дня по Україні планується встановити ще близько 600 таких пунктів.

Він також повідомив, що МНС створено угрупування сил у кількості 15 тис. осіб, зібрано понад 500 одиниць техніки, яка цілодобово працює з метою надання допомоги органам влади, в першу чергу, аварійно-комунальним бригадам під час ліквідацій прорирів на мережах водопостачання, газопостачання тощо.

Водночас, наголосив В.КВАШУК, зі зниженням температури зростає небезпека аварій на тепломережах. “Для наших мереж, які морально застарілі, мають вичерпаний термін експлуатації, і більше 50% тепломереж знаходяться в аварійному стані, - для них це дуже серйозне випробування”, – констатував він.

В.КВАШУК спрогнозував, що через перемерзання мереж і аварії від тепла можуть бути відключені цілі вулиці, мікрорайони та населені пункти.

В.КВАШУК також повідомив, що 27 січня на акваторії Чорного та Азовського морів спостерігатимуться складні погодні умови з посиленням вітру. На Чорному морі висота хвиль сягатиме 5 метрів, на Азовському – до двох. Також, за його словами, зміниться рівень води на узбережжях морів й ускладниться льодова обстановка, що спричинить обледеніння суден.