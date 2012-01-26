Ще в одній школі Тернопільщини зупинено навчання

На Тернопільщині відсьогодні зупинено навчання у Висоцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у зв’язку із захворюванням дітей на кір.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, відповідне рішення прийняли учора члени протиепідемічної комісії Тернопільської обласної санепідстанції.

Зумовлене це рішення тим, що 7 учнів школи захворіли на кір. Усіх їх госпіталізовано в Монастириську центральну районну лікарню.

Як уже повідомляв УНІАН, з 20 січня ц. р. через зростання захворюваності на ГРВІ та кір рішенням протиепідемічної комісії обласної СЕС було припинено навчання в загальноосвітній школі села Дарахів Теребовлянського району. У школі захворіло 87 дітей. З них 8 – на кір.

Хворих на кір госпіталізовано.