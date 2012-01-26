Відкрили школу, яку будували 20 років за 75 мільйонів

У кримському селищі Леніно відкрили школу-гімназію, на будівництво якої за 20 років було витрачено 75,5 млн. грн. з бюджету держави і республіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.

«Будівництво гімназії розпочалося в 1991 році у зв`язку з необхідністю переведення в нову будівлю загальноосвітньої школи I-III ступенів імені Горького, побудованої в 1938 році. З введенням в експлуатацію гімназії всі школярі Леніно вчитимуться в одну зміну, а не в дві, як це було раніше. З нового навчального року буде забезпечено підвезення учнів із сіл Ленінського району», - йдеться у прес-релізі.

Гімназія №2 складається з 4 блоків і розрахована на 600 учнів. В ній обладнано навчальні, фізкультурно-оздоровчі, адміністративні і клубні приміщення, харчоблок, майстерні трудового навчання, зону відпочинку.

У відкритті навчального закладу брали участь прем`єр Криму Анатолій МОГИЛЬОВ, спікер парламенту автономії Володимир КОНСТАНТИНОВ та інші чиновники.

«Дітям селища Леніно дуже поталанило, вони навчатимуться в такій чудовій будівлі. Ця школа відповідає сучасним вимогам рівня освіти», - сказав А.МОГИЛЬОВ.