Завкафедрою Прикарпатського університету впіймали на хабарі

Прокуратура Івано-Франківська 24 січня порушила кримінальну справу стосовно завідуючого кафедрою та викладача Інституту туризму Прикарпатського національного університету ім. Стефаника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, завідувач кафедри вимагав та отримав через одного з викладачів, який виступав посередником, хабар у розмірі 3 тис. 850 грн.

Дані кошти завідувач кафедри вимагав у студентів однієї із груп Інституту туризму як необхідну умову для успішної здачі іспиту з його предмету.

На даний час у справі проводиться досудове слідство.