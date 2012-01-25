Чого хочуть студенти - кар'єри чи заробітків (опитування)

Українські студенти відносять до поняття «успіх» самореалізацію і матеріальне благополуччя.

Про це свідчать передані агентству УНІАН дані соціологічного дослідження Інституту Горшеніна на тему «Сучасне студентство України».

Зокрема, більшість українських студентів (65,4%) вкладають у поняття «успіх» самореалізацію. При цьому кожен другий опитаний ототожнює з успіхом матеріальне благополуччя (50,3%) і кар`єру (48,9%).

Вважають успіхом наявність стабільності в житті 44,2%, коханні і дружби – 43,3% респондентів.

При цьому близько чверті опитаних вкладають у поняття «успіх» незалежність і свободу (28,4%), а також – хороший шлюб (25,1%).

Відповідь «інше» на це запитання дали 5,2% студентів України, а 1,6% важко відповісти на поставлене запитання.

Найбільш значущою цінністю в трудовій сфері для більшості українських студентів (75,8%) є високий заробіток.

Перспективи кар`єрного зростання представляють особливу цінність для 60,7% молодих людей, а для кожного другого студента (45,4%) має значення можливість творчої самореалізації в роботі.

Близько третини респондентів (36,7%) цінують дружний колектив, а для чверті (28,3%) важлива робота за фахом.

При цьому для 16,2% опитаних важливий соціальний пакет, для 15,1% - хороше керівництво, для 14,3% - престижність роботи, для 12,2% - популярність кампанії, її репутація.

Кожен десятий студент (10,4%) цінує вільний графік роботи, 4,8% - щадний режим роботи, 3,5% - близькість роботи до місця проживання.

Відповідь «інше» на це запитання дали 3,2% молодих людей, а 1,5% важко відповісти на нього.

Більшість українських студентів (75,6%) зазвичай проводять вільний час, зустрічаючись з друзями. Кожен другий вважає за краще читати газети, журнали і книжки (50,3%), грати в комп`ютерні ігри, проводити час в Інтернеті (48,6%), слухати музику, радіо (48,2%), відвідувати кінотеатри (47,2%).

40,1% опитаних вважають за краще у вільний час гуляти на свіжому повітрі, 39,4% - займатися домашніми справами, 35,1% - відвідувати кафе, бари, ресторани, 33,8% - відвідувати театри, концерти, виставки.

Займаються спортом у вільний час 30,7% респондентів, а 28,1% - відвідують клуби і дискотеки.

Близько чверті українських студентів проводить вільний час дома перед телевізором (26,9%), а також самостійно займаються підвищенням свого рівня знань (25,2%).

При цьому 22,4% респондентів вважають за краще у вільний час приділяти увагу своєму хобі, а кожен десятий (10,7%) відвідує церкву, релігійну общину.

Відповідь «інше» на поставлене запитання віддали перевагу 2,6% українських студентів, а 1,3% важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість студентів (86,6%) задоволена стосунками з батьками. З них 61,2% віддали перевагу відповіді «повністю задоволений», а 25,4% - «швидше задоволений». При цьому 8,6% молодих людей не задоволені стосунками з батьками. З них відповідь «швидше незадоволений» обрали 5,2%, «повністю незадоволений» - 3,4%. Важко відповісти на це питання 4,8% респондентів.

Також переважна більшість студентів України (84,9%) задоволена стосунками зі своїми друзями. З них 45,1% обрали відповідь «повністю задоволений», 39,8% - «швидше задоволений». При цьому кожного десятого респондента (10,6%) стосунки з друзями не задовольняють. З них відповідь «швидше незадоволена» вважають 7,1%, «повністю незадоволений» - 3,5%. Важко відповісти на це запитання 4,5% опитаних.

Інститут Горшеніна проводив соціологічне дослідження на тему «Сучасне студентство України» з 9 по 20 січня. Опитано 1200 студентів вищих навчальних закладів у містах-мільйонниках: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі і Львові. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,9%.