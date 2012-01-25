У вишах з'явилася нова спеціальність

У вищих навчальних закладах з 1 січня створено спеціальність «менеджер муніципального управління».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання уряду повідомив міністр регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.

«З міністром освіти домовились, і з 1 січня введено у вищих навчальних закладах спеціальність «менеджер муніципального управління». Тобто, треба навчати людей, які б системно займались управлінням майном», - пояснив А.БЛИЗНЮК.