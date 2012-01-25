У вишах з'явилася нова спеціальність
14:50, 25 січня 2012Освіта
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У вищих навчальних закладах з 1 січня створено спеціальність «менеджер муніципального управління».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання уряду повідомив міністр регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.
«З міністром освіти домовились, і з 1 січня введено у вищих навчальних закладах спеціальність «менеджер муніципального управління». Тобто, треба навчати людей, які б системно займались управлінням майном», - пояснив А.БЛИЗНЮК.
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