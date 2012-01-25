Азаров побажав студентам не втрачати у серці романтики

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав студентів вищих навчальних закладів із Тетяниним днем.

У привітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі, зазначається, що це свято ніколи не входило до офіційних календарів, але понад два століття студентська молодь відзначає його. “Хотілося б, щоб і ваше покоління не втрачало у своєму серці романтики, знаходило час і для навчання, і для духовного збагачення”, – наголосив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що одним із пріоритетів молоді зараз є отримання ґрунтовних знань, опанування засадами обраної професії.

М.АЗАРОВ висловив сподівання, що успіхи молоді стануть тією основою, на якій буде збудовано і майбутнє України.

Прем`єр побажав студентам щастя, здоров’я, невичерпної енергії, успіхів у роботі та навчанні, нових творчих злетів.