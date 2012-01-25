Челсі Клінтон вчила українських студентів «йти за мрією»

У вівторок до Києва на запрошення Фонду Віктора Пінчука прибула Челсі Клінтон. Дочка екс-президента США Біла Клінтона та державного секретаря Гілларі Клінтон вчила українських студентів займатись благодійництвом та «йти за мрією». Модератором дискусії став музикант, фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук, передає Радіо Свобода.

На запрошення Фонду Віктора Пінчука в Києві публічні лекції вже проводили Колін Пауел, Шимон Перес, Хав’єр Солана, Френсіс Фукуяма, а також екс-президент США Білл Клінтон. Тепер до списку провідних науковців та політиків, що відвідували Україну, долучилась і 31-річна Челсі.

Дочка екс-президента США є членом правління Фонду Клінтона, Глобальної ініціативи Клінтона, Школи американського балету, викладає в університеті. А недавній досвід роботи Челсі на телебаченні поки не увінчався успіхом.

Журналістських лаврів Челсі поки не отримала, але роботу у ЗМІ дочка екс-президента пов’язала зі справою, у якій має значно більше досвіду: гонорари, отримані на NBC, Челсі Клінтон віддавала на благодійність.

Можливо, саме тому анонсована тема зустрічі – суспільна роль та громадська діяльність молоді – змістилась у площину благодійництва.

На думку Челсі, одним із ключових елементів побудови благодійної організації є прозорість її структури: люди мають знати, на що витрачаються гроші, які вони пожертвували.

«Якщо ви знатимете, що стільки грошей витрачено на благодійну програму, а така сума – на адміністративні витрати, тоді люди матимуть упевненість. І пожертвують ще один долар…» – переконана Челсі Клінтон.

Як розповіла донька екс-Президента США, люди, які її надихають, – це її бабуся (яку вона часто цитує у інтерв’ю мас-медіа), Нельсон Мандела (африканський борець з апартеїдом). Список доповнюють «люди Силіконової долини», які, за словами Клінтон, визначають, «у якому світі ми житимемо».

У середу 25 грудня Челсі Клінтон під час щорічних зборів Світового економічного форуму у Давосі модеруватиме зустріч із найвідомішими діячами IT-сфери.