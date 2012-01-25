Табачник привітав студентів, і особливо - студенток

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК під час навчання в університеті відзначав День студента "дуже весело".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів України.

«У Київському університеті читальні зали закривалися о 10-й годині. Пізніше ніхто в Університеті Шевченка сидіти не міг. Студентами ми святкували дуже весело. Як правило, у гуртожитку збиралися, грали і на гітарі, і танцювали, і співали», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він привітав усіх студентів зі святом, і особливо - студенток на ім’я Тетяна.