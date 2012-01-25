Згуровський приймає пропозиції до законопроекту про вищу освіту

Оперативна робоча група на чолі з в. о. ректора НТУУ “КПІ” Михайлом Згуровським доопрацює урядовий законопроект про вищу освіту. Таке рішення було прийнято на вчорашній зустрічі прем’єр-міністра України Миколи Азарова з ректорами вищих навчальних закладів та представниками студентських громадських організацій, повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

«Особливо активно на зустрічі обговорювались питання стипендіального забезпечення, запровадження балу вищого навчального закладу, відрахування за плагіат, визначення умов оплати за навчання, фінансової автономії вищих навчальних закладів, посилення повноважень Спілки ректорів вищих навчальних закладів, посилення прав органів студентського самоврядування, проходження виробничої практики студентів тощо», - зазначає А. Черних.

Відповідно до досягнутої домовленості, ректори вузів та представники студентських організацій, які мають свої пропозиції та зауваження повинні надіслати їх до 31 січня 2012 року керівнику робочої групи М. Згуровському на адресу zgurovsm@hotmail.com з приміткою: пропозиції до законопроекту про вищу освіту.

«Після отримання та узагальнення пропозицій, відбудеться засідання робочої групи на якому буде прийнято консолідоване рішення щодо запропонованих пропозицій», - підсумував координатор «Студентського захисту».