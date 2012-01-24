У Попова розповіли, коли випускники отримають шкільні атестати

Столичні випускники шкіл отримають документи про загальну середню освіту 12 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Киїської міськдержадміністрації, навчальний рік для випускників шкіл столиці завершиться раніше. Скорочення терміну навчання пов’язано з проведенням у Києві Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Начальник Головного управління освіти і науки Віра ГОРЮНОВА поінформувала, шо заняття в 11-х класах завершаться 3 травня, а випускні вечори пройдуть 12 травня. З 4 до 11 травня учні здаватимуть державну підсумкову атестацію для вступу у вищі навчальні заклади.

Учні 9-х класів навчатимуться до 14 травня, а державна підсумкова атестація відбуватиметься з 15 до 30 травня.

Решта школярів, 1-8-х і 10-х класів навчатимуться у звичному режимі до 25 травня.

Державна підсумкова атестація учнів 4-х класів відбудеться з 11 до 18 травня.

Начальник Головного управління освіти і науки наголосила, що жодним чином скорочення навчального року не стосуватиметься дитсадків.

Для учнів початкової школи з 28 травня до 20 червня працюватимуть пришкільні оздоровчі табори. Крім того, організатори обіцяють забезпечити санаторне харчування і змістовний відпочинок.

Як зазначається у повідмленні, столична влада забезпечить усі умови, які потрібні для відпочинку дітей, незважаючи на процес підготовки та проведення у Києві Євро-2012. Винятком можуть стати центральні школи, які знаходяться біля стадіону. Для них будуть передбачені зміни режиму пришкільного оздоровлення – дітям запропонують відвідувати табори у школах цього ж району або сусіднього.