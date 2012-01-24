Полянський: батьки завжди обирали мову виховання для дітей

В Україні немає необхідності окремо законодавчо врегульовувати право батьків обирати мову виховання дітей у дитячому садку. Це здійснюється у рамках чинного закону «Про дошкільну освіту». Про це в ефірі Радіо Свобода сказав екс-заступник міністра освіти, директор Центру освітнього моніторингу Павло Полянський.

«Якби раніше (до цього) питання здобуття дошкільної освіти рідною мовою, незалежно, дійсно, якою – державною чи мовою національних меншин, не було врегульовано, то звідки б тоді без цієї правової норми на сьогоднішній день в Україні існувало 1012 дитсадків винятково з російською мовою виховання, 70 – з угорською, 45 – з румунською, 16 – з молдавською, 1 – з польською. Вочевидь, ніяких законодавчих перепон для батьків тут не існувало, і батьки завжди обирали, і в дитсадках, і в школах мову виховання і навчання для своїх дітей», – зазначив Полянський.

Зареєстрований нещодавно у Верховній Раді закон № 9714 про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо виховання рідною мовою) Павло Полянський називає намаганням врегулювати мовне питання, яке і без того врегульоване.

Авторами законопроекту є народні депутати від Партії Регіонів – Максим Луцький та Вадим Колесніченко. Голова комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Максим Луцький пояснив, що якщо зміни будуть ухвалені, то у місцях компактного проживання певних національних меншин у дитячих садках будуть створені групи з викладанням регіональними мовами або мовами меншин.