Прем'єр згадав, як студентом «пахав» по 18 годин на добу

Для розгляду змін та пропозицій до законопроекту «Про вищу освіту» буде створено спеціальну комісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після наради з громадськістю щодо цього законопроекту.

«Максимум пару тижнів доопрацюємо законопроект. Скомплектуйте групу», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому більшість учасників наради висловилися проти відкликання цього законопроекту і тому підтримали пропозицію глави уряду.

М.АЗАРОВ висловився за те, щоб у законопроекті було прописане студентське самоврядування. «Але, звичайно, не безмежне, друзі мої студенти. Я сам пам’ятаю себе студентом, я, грубо кажучи, пахав по 18 годин на добу, йшов з читальної зали о 10 год. вечора кожного дня. Потім, коли пішла робота на кафедрі, йшов і о дванадцятій, і о першій годині ночі. А як же інакше, якщо ти дійсно хочеш стати класним спеціалістом? Я вибачаюсь, це не пиво пити, і не пісні співати. Я кажу, можливо, неприємні речі для студентів, але навчання у виші – це велика праця», - наголосив прем’єр-міністр.