Охорона не пустила студента на зустріч з Азаровим - тому що «скандаліст»

Представники громадянського руху «Відсіч» заявляють, що їм було відмовлено в участі у зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з громадськістю.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі Кабінету міністрів України, де відбудеться сьогодні зустріч М.АЗАРОВА з представниками громадськості щодо обговорення законопроекту «Про вищу освіту», зібралося вісім представників «Відсічі», які тримають у руках плакати з гаслами: «Прем’єр спілкується тільки з потрібними студентами», «Вони обіцяли почути студентів», «Ми теж студенти, пустіть нас до Азарова» та інші.

Зокрема, представники «Відсічі» наголосили, що зустріч М.АЗАРОВА зі студентами була ініційована через акції протесту, які відбуваються в Україні вже понад рік «у зв’язку з намаганнями Дмитра ТАБАЧНИКА протягти через Верховну Раду новий закон «Про вищу освіту». «Однак бачити на ініційованій ним (М.АЗАРОВИМ – УНІАН) зустрічі студентів-протестувальників прем’єр-міністр чомусь не захотів», - йдеться у заяві «Відсічі», текст якої учасники акції роздають журналістам.

У заяві також наголошується, що народний депутат України Максим ЛУЦЬКИЙ пообіцяв запросити на цю зустріч 15 представників від організацій, які брали участь в акціях протесту проти законопроекту «Про вищу освіту». Однак, зазначається в заяві, подані для участі в зустрічі кандидатури виявилися «небажаними персонами для зустрічі з прем’єр-міністром». «Навіть ті, хто приїхав з інших міст, не знайшли себе у списках учасників».

У зв’язку з чим громадянський рух «Відсіч» заявляє, що формальне схвалення та внесення окремих поправок до законопроекту не допоможе владі знизити напругу студентських протестів та підвищити авторитет серед молоді. «Навпаки, ми маємо всі доступні засоби, аби донести підступність та лицемірство можновладців і сформувати відповідне ставлення до них… І в разі, якщо ці законопроекти стануть законами, чимало громадських організацій розпочнуть задовго до виборів тривалу інформаційну кампанію зі зниження рейтингу партій та народних депутатів, які проголосують за ці закони і схочуть знову потрапити до парламенту за списками чи мажоритарними округами», - наголошується в заяві.

До учасників акції підійшов представник міліції, який вимагає від протестантів припинити акцію, оскільки на неї немає дозволу.

Крім того, охорона у клубі Кабміну не пускає на зустріч студента Прикарпатського національного університету Михайла КАМЕНЄВА, мотивуючи це тим, що він скандаліст.

М.КАМЕНЄВ був запрошений на зустріч прем’єр-міністра з громадськістю і зайшов до зали, але, дізнавшись, що на захід не пускають представників студентства, вийшов для того, щоб розібратися, але після цього охорона його не пустила до клубу Кабміну.