Цілий район Дніпропетровщини – без директорів шкіл

На Дніпропетровщині звільнили директорів шкіл одразу цілого району – Солонянського. Поки що їх же призначили тимчасовими виконувачами обов’язків. Заяви на звільнення керівники шкіл Солонянського району писали добровільно, запевняє районна влада. Однак опозиція заявляє, що за цими кадровими змінами стоїть політика: влада почала готуватись до використання адмінресурсу на майбутніх виборах.

До Башмачанської середньої школи ходять 200 учнів. Любов Чербуніна її директором пропрацювала майже 40 років. Нещодавно жінці, як вона сама каже, «з району» запропонували написати заяву на звільнення з посади за власним бажанням. Написала, і її одразу призначили тимчасовим виконувачем обов’язків. У зарплаті і у статусі не втратила, запевняє колишня директорка.

«Запропонували, щоб ми написали заяви. Я написала із задоволенням. Ніхто абсолютно не примушував», – каже Любов Чербініна.

Таких директорів шкіл у Солонянському районі тридцять два. Усі вони написали заяви на звільнення з посад і усі стверджують, що добровільно. Проте днями редакції дніпропетровських мас-медіа отримали листа від одного зі звільнених директорів: автор заявив про примусове звільнення, але свого прізвища не вказав.

У Солонянській райдержадміністрації стверджують: усьому винні суперечності у законодавстві. За Законом «Про освіту» директорів шкіл має призначати райвно, а за Законом «Про місцеве самоврядування» – депутати районних рад на сесіях. У районі вирішили орієнтуватися на другий закон, зазначає виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Борис Шерстюк.

«Закон «Про місцеве самоврядування» вимагає, щоб призначався керівник сесією, депутатами», – заявив керівник райдержадміністрації і пообіцяв, що остаточно директорів призначать на сесії районної ради у лютому.

Між тим представники опозиції переконані, що метою кадрових змін є підготовка влади до використання адмінресурсу на майбутніх виборах. Директори, призначені тимчасовими виконувачами обов’язків, безперечно, будуть слухнянішими, та й у випадку чого на їхні місця можна швидко призначити «своїх» людей, вважають опозиціонери.

«Якщо вони «ТВО», то вони підневільні настільки, наскільки можна. Їх можна завжди схилити на якісь дії, адже людям якось треба жити, якось утримувати родини. Тут політика, метод батога і пряника. Зрозуміло, що це вже початок виборчої кампанії», – сказав Радіо Свобода керівник облорганізації Української народної партії Анатолій Сокоринський.

Радіо Свобода звернулось за коментарями до управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації, однак поки що відповіді не отримало. Між тим справою уже зацікавилась районна прокуратура. Звідти пообіцяли з’ясувати ситуацію і поінформувати пресу.

Радіо Свобода