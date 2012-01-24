Григорович: ПР знову спекулює «мовною картою»

Партія регіонів знову спекулює «мовною картою», внісши на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до закону України «Про дошкільну освіту» (щодо виховання дітей рідною мовою).

Таку думку висловила народний депутат від партії «Наша Україна» Лілія ГРИГОРОВИЧ, коментуючи відповідний законопроект депутатів-«регіоналів» Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА та Максима ЛУЦЬКОГО, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

На її переконання, Партія регіонів напередодні виборів не може похвалитись здобутками у соціально-економічній сфері, тому й вирішила у черговий раз витягнути вже заяложену «мовну карту», яка грає на розкол та ослаблення єдності України.

Л.ГРИГОРОВИЧ зауважила, що це вже вдруге до Верховної Ради вноситься законопроект, спрямований на відновлення русифікації дошкільної освіти в Україні. Вперше, наприкінці минулого року це зробив уряд з подання «міністра-українофоба ТАБАЧНИКА», але їх законопроект парламентарії 20 грудня відхилили.

«Наполегливість «регіоналів» викликає підозру, що новий законопроект є частиною негласних домовленостей у рамках переговорів «газ в обмін на незалежність», які Партія регіонів веде з Москвою», - не виключає Л.ГРИГОРОВИЧ.

За її словами, в основі законопроекту В.КОЛЕСНІЧЕНКА та М.ЛУЦЬКОГО простежується чітка установка на звуження сфери вживання української мови у сфері дошкільної освіти. Хоча у статті 8 Європейської хартії регіональних мов та мов меншин зазначено, що можливість надання дошкільної освіти мовами меншин може відбуватись лише «без шкоди для викладання офіційної мови держави».

Депутат переконана, що в основі таких законодавчих ініціатив лежить свідомий намір створити в ряді регіонів ситуацію, за якої діти в дитячих садочках та школах не будуть використовувати українську мову, а отже, не зможуть нею достатньо оволодіти.

«Наша Україна» виступає категорично проти підриву державного статусу української мови, яка має бути ключовим фактором консолідації громадян усіх національностей у єдину політичну українську націю. Ми закликаємо депутатів парламенту відхилити цей антидержавний законопроект», - наголосила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України з фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО та Максим ЛУЦЬКИЙ зареєстрували у Верховній Раді України проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо виховання рідною мовою)».

Документом передбачено до основних завдань законодавства України про дошкільну освіту внести норму про забезпечення доступності дошкільної освіти регіональними мовами та мовами меншин.