Школярка виготовила засіб для лікування переломів у немовлят

Одинадцятикласницю Фаділу Блалі визнано найкращим молодим винахідником 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі МАН. Науковці Малої академії наук обирали переможця із тридцяти претендентів - молодих вчених з різних регонів держави. Ф. Блалі запропонувала новий метод лікування переломів у немовлят та виготовила спеціальний засіб для цього – скобу з полімерних матеріалів.

«Потрібно надавати молодим науковцям інструменти для того, щоб вони створювали та втілювали нові нестандартні ідеї. Головне для нас – допомогти дитині відчути своє покликання та реалізуватися у певній сфері», – зазначив президент МАН України Станіслав Довгий.

Як розповідає Ф. Блалі, кілька років тому вона стала свідком перелому стегнової кістки у немовляти при пологах.

«Дитині робили складну операцію, що проходила у два етапи – вживлення та видалення спеціального імплантату. Спостерігаючи за реабілітацією малюка, я замислилася, як можна полегшити страждання новонароджених у таких ситуаціях. Проаналізувала закордонний досвід і дізналася, що у багатьох країнах такі імплантати виготовляють з полімерних матеріалів, які розсмоктуються в організмі і не потребують видалення. Таким чином замість двох операцій проводиться лише одна» - зазначає дівчина.

Але проблема у тому, каже дівчина, що подібні операції проводяться лише у дорослих людей – до немовлят таку технологію поки ще не застосовували. Школярка зробила усі необхідні розрахунки і виготовила оригінальну скобу з полімерних матеріалів спеціально для немовлят: скоба невеликого розміру і містить таку кількість лікувальної речовини, яка не зашкодить маленькому організму.

Ідею Ф. Блалі вже оцінили провідні українські лікарі. Зокрема, головний неонатолог України Єлізавета Шунько зазначила, що подібні інновації дуже потрібні як українській, так і світовій медицині. Адже організм маленького пацієнта дуже тендітний і дві операції для нього – складне випробування.

У подарунок кращому молодому винахіднику дістався ноутбук, а незабаром дівчина отримає патент на свою розробку.

Провідні вчені Малої академії наук відзначили також 5 інших школярських розробок, автори яких отримають допомогу у патентуванні. Це Анастасія Рудь, що розробила лазерний прилад для лікування хвороб очей, який долає недугу кількома одночасними пострілами; Ольга Попович, яка створила проект енерго-ефективного будинку у формі краплі; Максим Лема – винахідник робота, який здійснює точні і швидкі заміри приміщень; Марина Гришина, яка стала автором ідеї виготовляти одноразовий посуд із крохмалю, і Михайло Панчик, що сконструював аудіо підсилювач на основі лампового звуку.