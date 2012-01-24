Акунін випустить нову книгу під новим іменем

Григорій Чхартішвілі (Борис Акунін), що завоював любов читачів завдяки серії детективних історій про пригоди Ераста Фандоріна, створив для себе новий псевдонім Анатолій Бруснікін.

Під цим ім`ям завершено вже третій роман автора - "Беллона", повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

"Беллона" - це два романи під однією обкладинкою, дуже різні за стилем і змістом. Об`єднує першу і другу частину дилогії Кримська війна, кілька наскрізних героїв і головний персонаж - безжалісна богиня війни Беллона.

Як розповідає сам автор, спочатку він збирався назвати новий роман "Практичний посібник з конструювання романтичного дискурсу з наступною його деконструкцією", але потім вирішив - нехай краще називається "Беллона".

"Там дві частини, лише певною мірою пов`язані між собою. Перша - підліткова, дуже мила і пухнаста: про вітрила й гармати, романтичну любов і чоловічу дружбу. Друга - доросла. Ймовірно, тому кіноправа на перший том були куплені ще на стадії рукопису, а друга навряд чи коли-небудь буде екранізована", - говорить Бруснікін.

Раніше друком вийшли перші два романи Анатолія Бруснікіна - "Девятний Спас" і "Герой іншого часу". Автор зазначає, що "не ставив собі завдання писати якось принципово по-іншому або надмірно конспіруватися".

На задній стороні першого роману, прямо зверху - двозначна рекомендація Б. Акуніна ("Краще, ніж у Бруснікіна, у мене навряд чи вийде"), прозора анаграма "А. О. Бруснікін", архаїчний стиль, притаманний Акуніну тощо.

Українська правда