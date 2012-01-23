Користувачів Facebook пригнічують щасливі фото друзів

Американські вчені з`ясували, що сумний настрій у користувачів Facebook викликають життєрадісні фотографії друзів.

Щоб прийти до такого висновку, фахівцям довелося опитати близько тисячі студентів, пише ТСН.

Вчені дізналися, як довго користувачі перебувають в Facebook, як часто змінюється їх настрій і з чим це, власне кажучи, пов`язано.

Зображення щасливих друзів змушують людей сумувати і замислюватися про власне життя, чи все в ньому так добре. А багато хто припускає, що життя знайомих набагато цікавіше і більш насичене, ніж їх власне.

"Ми рідко замислюємося над тим, що люди намагаються публікувати свої найкрасивіші знімки, де вони виглядають радісними і щасливими. Ми не замислюємося над тим, що це "концентрація щастя в картинках", тому ми й починаємо думати, що життя нашого ближнього набагато щасливіше за наше власне", - кажуть дослідники.

Найцікавіше, що найбільш нещасними вважають себе люди, які проводять в інтернеті велику кількість часу. Вчені пропонують замість того, щоб сидіти за комп`ютером, взяти і відвідати своїх друзів або самим зробити прекрасні знімки.