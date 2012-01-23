Нове покоління вибирає впливову рідню та вміння обійти закон

В Україні майже половина (44%) цьогорічних випускників шкіл вважають, що досягти високого соціального статусу можливо завдяки впливовим родичам.

Як повідомили УНІАН у фонді "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, такі дані були отримані в результаті соціологічного дослідження "Нове покоління на порозі дорослого життя: цінності, життєві плани, вибір професії".

Згідно з результатами опитування, головними чинниками, які сприяють досягненню людиною високого соціального становища в Україні, учні назвали впливових родичів (44%) та високий інтелект, здібності (42%), уміння іноді йти в обхід закону (36%), гарну освіту (35%), заможних батьків (35%), гарне здоров’я (33%), готовність іти на ризик (30%).

Водночас для досягнення високого становища у розвинених країнах Заходу потрібно, на думку учнів, мати у першу чергу високий інтелект, здібності (61%), гарну освіту (59%), знання іноземних мов (43%), чесність, принциповість (33%), політичну грамотність (31%).

"Загалом учні вважають, що для досягнення успіху у розвинених країнах Заходу позитивні моральні якості набагато більш потрібні, ніж для успіху в Україні", - стверджують соціологи.

На думку вчителів, в Україні найбільше сприяють досягненню людиною високого соціального статусу насамперед – впливові родичі (55%), походження з родини з високим соціальним статусом (54%), заможні батьки (51%), і вже у другу чергу – високий інтелект, здібності (37%), а також уміння іноді йти в обхід закону (35%).

У розвинених країнах Заходу, вважають вчителі, для досягнення успіху у першу чергу потрібні високий інтелект, здібності (80%), гарна освіта (69%), знання іноземних мов (35%) та вміння правильно розпоряджатися грошима (33%).

Загальнонаціональне дослідження випускників середньої школи 2012 року було проведеного спільно співробітниками Інституту соціології НАН України та Інституту педагогіки НАПН України у вересні-жовтні 2011 року. Усього було опитано 10134 випускників та 1066 вчителів старших класів.

Вибірка репрезентативна, розроблена на основі статистичних даних Держкомстату України. Похибка вибірки у межах 3,2%.