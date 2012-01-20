В Алчевську відкриють університет для тих, кому за...

У м. Алчевську Луганської області в лютому відкриють університет, в якому будуть навчати людей віком від 55 років.

Про це УНІАН повідомили в Алчевській міській організації ветеранів.

За словами голови організації Надії ГОРБЕНКО, ідея створення такого вишу виникла давно, оскільки члени організації дуже активні і хочуть бути корисними місту.

Навчання в університеті вестиметься за шістьма спеціальностями: "Основи правових знань", "Основи здорового способу життя", "Основи комп`ютерної грамотності", "Основи прикладного мистецтва", "Основи психології", "Література".

Виш буде працювати завдяки фінансовій допомозі, що передбачена міською радою для реалізації в Алчевську соціальних проектів, а також грошам донорських організацій.

Станом на сьогодні триває формування груп.