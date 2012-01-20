Азаров - про розгляд закону про вищу освіту: Не наламати дров – це дуже важливо

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що до розгляду законопроекту про вищу освіту слід підходити обережно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи уряду в 2011 році.

«Я абсолютно не хочу говорити так, що розгляд буде формальним, він зведеться до того, що хтось щось схвалить. Не наламати дров – це дуже важливо. Ми за ці півтора року прийняли дуже багато рішень, нас часто звинувачували в тому, що ми не радимося з людьми. Це не зовсім так. Але, на жаль, недолік великий у нас – це відсутність все-таки комунікації», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що виступає за автономію університетів, але при цьому вважає, що самі університети мають нести відповідальність за свою роботу.

У той же час, прем`єр-міністр підкреслив, що вищі навчальні заклади не готують у достатній кількості тих фахівців, в яких на сьогодні мають потребу підприємства. Через це в країні спостерігаються диспропорції в кількостях фахівців.

На думку глави уряду, закон про вищу освіту має регулювати кількість фахівців різних профілів, яких готують вузи.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що найближчим часом проведе нараду з представниками вищих навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений при безпосередній участі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, був обнародуваний МОН у листопаді 2010 року.

Запропоновані норми закону викликали масові акції протесту студентів і критику академічної співдружності.

У Верховній Раді зареєстровані альтернативні урядовому (№ 9655) документи: проект № 9655-1 запропонований народними депутатами від опозиції, а також проект № 9655-2, автором якого є представник Президента у ВР Юрій МІРОШНИЧЕНКО.